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Жена бывшего главы УМВД по Челябинской области уволена с поста замминистра образования региона
17.02.2017 г. 13:08
Фото с сайта minobr74.eps74.ru
Жена бывшего главы УМВД по Челябинской области уволена с поста замминистра образования региона. Ирина Скалунова освобождена от должности в связи с сокращением штата. Постановление об увольнении опубликовано на сайте правительства.
Ирина Скалунова была принята на должность замминистра образования и науки области в августе 2010 года. За два месяца до этого ее муж - Владимир Скалунов – был назначен начальником ГУ МВД по региону. На этом посту генерал работал до августа 2014 года. Контракт с Ириной Скалуновой будет расторгнут 27 февраля. Уволенная чиновница получит компенсацию.
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