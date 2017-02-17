Фото с сайта kryshadoma.com

Прокуратура будет следить за уборкой снега и наледи во время потепления. Усиленные проверки улиц и дворов Челябинска и области организуют в связи с установлением плюсовых температур. Практика прошлых лет свидетельствует, что в это время значительно увеличивается количество случаев травматизма. Опасность представляют снежные заносы на дорогах и крышах домов, которые превращаются в скользкую наледь и сосульки.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, поручение провести проверки деятельности коммунальщиков получили прокуроры всех городов и районов. В случае выявления фактов нарушений, к ответственности будут привлекать виновных лиц.

По данным Росгидрометцентра, со следующей недели дневные температуры воздуха будут подниматься выше нуля. Во вторник, 21 февраля, ожидается потепление до трех градусов. При этом очень велика вероятность осадков в виде снега с дождем. На сайте gismeteo.ru сообщается, что к пятнице снова подморозит до -4. Поэтому образование гололеда на дорогах области - более чем реальная перспектива.

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Все новости за 17.02.2017 г.»