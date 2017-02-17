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13.02.2017 г. | 16:15
В полиции составили фоторобот налетчика на женщин в домах на ЧТЗ
17.02.2017 г. 12:58
В полиции составили фоторобот налетчика на женщин в домах на ЧТЗ. Мужчину подозревают в нападении на двух человек. Первый инцидент произошел 15 февраля в 19:00 в подъезде дома по адресу Южноуральская, 13. Неизвестный с ножом набросился на девушку, но соседи его спугнули. Второй случай был позже в многоэтажке по проспекту Комарова, 127. Там нападавшему также удалось скрыться.
Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В полиции подчеркивают, что мужчина не пытался изнасиловать женщин, а хотел их ограбить. На вид преступнику 50-55 лет, рост 160 см, телосложение среднее, лицо славянской внешности, губы тонкие. Был одет в черную вязаную шапку, коричневую дубленку, темные спортивные брюки.
Источник: 31tv.ru
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