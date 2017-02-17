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Французский боксер не даст грандиозный бой в Челябинске из-за проблем с визой
17.02.2017 г. 12:55
Французский боксер не даст грандиозный бой в Челябинске из-за проблем с визой. Организаторы поединков, которые пройдут в субботу, 18 февраля, в арене «Трактор», нашли замену Жоану Босежуру. Он должен был сразиться с российским спортсменом Хаялом Джаниевым. Для знаменитого тайбоксера подобрали соперника из Казахстана. Казбеку Сагындыкову 21 год, он является чемпионом Казахстана, бронзовым призером чемпионата мира по муайтай в Малайзии 2014 года, также взял бронзу на чемпионате Европы в Польше в том же году. На профессиональном ринге Сагындыков провел шесть боев, пять из них выиграл.
Хаял Джаниев не стал комментировать сложившуюся ситуацию. Он продолжил подготовку к выходу в ринг. Ради боя в Челябинске сдвинул график своих встреч на ринге в рамках китайского промоушена «Kunlun fight». Гала-турнир по профессиональному, тайскому боксу и ММА начнется в субботу, 18 февраля, в 17 часов. Поединок Хаяла Джаниева и Казбека Сагындыкова пройдет под седьмым стартовым номером.
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