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Популярность электронных госуслуг в Челябинской области выросла вдвое. Во столько раз в 2016 году увеличилось количество жителей, зарегистрированных на портале gosuslugi.ru. Их число приближается к одному миллиону.

По мнению представителей министерства информационных технологий и связи региона, на рост востребованности электронных услуг повлияли несколько факторов. Во-первых, стало открываться больше центров обслуживания пользователей - их в области более 600. Во-вторых, большой популярностью среди родителей стал пользоваться сервис «Сетевой город. Образование», где они могут ознакомиться с электронным дневником ребенка. Также южноуральцы оценили возможность через учетную запись портала заказать онлайн-талон в поликлинику, оплатить автоштрафы и проверить пенсионный счет.

В мининформе надеются, что жители воспользуются 30%-ными скидками при оплате госпошлины через портал госуслуг за получение водительского удостоверения, регистрацию транспорта, заключение или расторжение брака.

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Все новости за 17.02.2017 г.»