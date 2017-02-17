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Введение патента на сдачу квартир не поможет легализовать «серый» рынок аренды в Челябинске. По крайней мере, пока не будут выработаны механизмы выявления и наказания тех, кто берет деньги с квартирантов и не делится с государством. Так считает директор компании "IBC-Недвижимость Станислав Ахмедзянов.

С инициативой замены 13%-ного налога фиксированным взносом выступил минфин. По идее законодателей, такой механизм станет более востребованным, чем оформление статуса индивидуального предпринимателя. Станислав Ахмедзянов считает, что эта мера не окажет никакого воздействия на южноуральских арендодателей, доходы которых продолжают падать.

«На рынке это никак не скажется, пока не начнут ловить тех, кто сдает квартиры нелегально. Потому что налоги не платят почти 98%. Все просто-напросто каким-то это скрывают. Соответственно, конечно, ситуация на рынке жилья и на рынке аренды жилья плачевная, потому что молодежь стала съезжать обратно к родителям, коммунальные платежи повысились. То есть у собственников совершенно другие ощущения от этого процесса сдачи в аренду квартир. Цены снизились, местами начинаются от 7 тыс. Где-то можно даже на окраинах найти от 5 тыс. рублей за однокомнатную. Цен таких не было, по-моему, уж лет восемь», - прокомментировал Станислав Ахмедзянов.

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