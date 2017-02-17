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В России опаздывают с разработкой техрегламента автоматизированного мониторинга окружающей среды. Несмотря на то, что процедуру аппаратного контроля выбросов предприятий должны запустить уже в 2018 году, правительство все еще не утвердило правовую и техническую базу для государственного мониторинга среды. Когда эту работу завершат, предстоит другая, еще на несколько лет. Предприятия будут монтировать счетчики загрязнений. Металлургической отрасли всей страны, по оценкам экспертов, внедрение системы обойдется в 2 млрд рублей. Для одного предприятия полного цикла затраты превысят 100 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

По закону «Об охране окружающей среды» системы контроля обязаны установить к началу 2018 года. Требование коснется объектов первой категории, то есть тех, которые причиняют больше всего вреда. Между тем по данным Минприроды, загрязнение воздуха в 20% городов России оценивается как высокое и очень высокое. В пятерку главных «поставщиков» опасного вещества бензапирена вошли Челябинск и Магнитогорск, где в 2015 году зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций в 13,1 и 22,8 раза соответственно.

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Все новости за 17.02.2017 г.»