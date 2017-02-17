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Больше всех в Челябинске зарабатывают топ-менеджеры, страховщики и строители. Аналитики РБК/Avito составили рейтинг наиболее высокооплачиваемых сфер занятости в 26 крупнейших городах России.

Традиционно на вершине списка оказался высший менеджмент. В Москве, где зарплаты специалистов больше, чем в других регионах, топ-менеджер в месяц получает в среднем чуть меньше 150 тыс. рублей. Среди сфер деятельности наиболее выгодным в плане зарплаты признали строительство. Заработок столичного девелопера составляет порядка 120 тыс. в месяц. На третьем месте по размеру зарплат в столице представители сфер «IT», «Телеком». Они зарабатывают примерно 107 тыс.

В Челябинске «расклад сил» несколько иной. Город по величине окладов поставили на 15-ю позицию. Наиболее привлекательные зарплаты, как и в большинстве территорий, у высшего менеджмента - в среднем около 93 тыс. рублей в месяц. Далее следует сфера страхования, где заработок составляет примерно 74 тыс. Строители получают около 70 тыс. в месяц.

Из общей тенденции выбились Самара и Воронеж. Там топ-менеджмент по размеру окладов обогнали строители, представители сферы госслужбы и НКО.

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Все новости за 17.02.2017 г.»