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14-летняя девочка умерла в Ленинском районе при невыясненных обстоятельствах
17.02.2017 г. 09:17
Фото с сайта nk-tv.net
14-летняя девочка умерла в Ленинском районе при невыясненных обстоятельствах. Ее бездыханное тело нашли в квартире родственники. Следов насилия не обнаружено. Следственный комитет начал проверку. Специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти. Ход проверки взял на контроль руководитель управления СК по региону. По ее результатам следователи решат, возбуждать уголовное дело или нет.
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