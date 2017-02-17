Фото с сайта nk-tv.net

14-летняя девочка умерла в Ленинском районе при невыясненных обстоятельствах. Ее бездыханное тело нашли в квартире родственники. Следов насилия не обнаружено. Следственный комитет начал проверку. Специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти. Ход проверки взял на контроль руководитель управления СК по региону. По ее результатам следователи решат, возбуждать уголовное дело или нет.

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Все новости за 17.02.2017 г.»