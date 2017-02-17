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Полиция опровергла информацию о том, что на ЧТЗ орудует маньяк
17.02.2017 г. 09:15
Полиция опровергла информацию о том, что на ЧТЗ орудует маньяк. В пресс-службе управления МВД по Челябинской области прокомментировали сообщения о двух нападениях на девушек в подъездах на улице Южноуральской и проспекте Комарова. Преступления были совершены вечером в среду, 15 февраля. В обоих случаях неизвестный мужчина в качестве оружия использовал нож, однако каждый раз жертвам удавалось спастись благодаря случайным прохожим, которые спугнули бандита.
Как только об инцидентах стало известно, многие предположили, что в Тракторозаводском районе объявился маньяк-насильник. Однако в полиции заявили, что эта версия не имеет под собой оснований, поскольку целью преступника было ограбление. Мужчину объявили в розыск. По информации правоохранительных органов, возраст разбойника 50-55 лет, рост невысокий - 160 см, он имеет среднее телосложение и славянскую внешность. Губы тонкие. Был одет в вязаную шапку черного цвета, коричневую куртку-дубленку, темные спортивные брюки. Всех, кто располагает информацией о мужчине, просят обратиться в районный отдел полиции или сообщить сведения по телефону 02.
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