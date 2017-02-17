Скриншот с сайта youtube.com / Наталья Корнилова

В Магнитогорске массово гибнут свиристели. Горожане сняли на видео снег, усыпанный телами птиц. Многие предположили, что виной падежа стали сильные холода. Также есть версия, что свиристели отравились ядовитыми выбросами в воздухе в период смога. Однако на самом деле причиной смерти птиц стали замороженные ягоды и ранетки, которые поедают пернатые.

«Считается, что во всем виноваты мерзлые ягоды, от которых они впадают в анабиоз. Это точно не выбросы», - ссылается издание verstov.info на челябинского орнитолога Евгения Попова.

Специалист добавил, что в первые минуты оцепенения птиц можно спасти. По словам Попова, упавшего свиристеля, который не подает признаков жизни, нужно осторожно занести в теплое помещение, а, когда птица очнется, отпустить.

Видео: Наталья Корнилова / youtube.com

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