- -9 ... -11 C°
- -14 ... -16 C°
- 57.1507р. + 0.3788
- 60.654р. + 0.6291
-
13.02.2017 г. | 16:40
-
13.02.2017 г. | 16:15
В Магнитогорске массово гибнут свиристели
17.02.2017 г. 08:05
В Магнитогорске массово гибнут свиристели. Горожане сняли на видео снег, усыпанный телами птиц. Многие предположили, что виной падежа стали сильные холода. Также есть версия, что свиристели отравились ядовитыми выбросами в воздухе в период смога. Однако на самом деле причиной смерти птиц стали замороженные ягоды и ранетки, которые поедают пернатые.
«Считается, что во всем виноваты мерзлые ягоды, от которых они впадают в анабиоз. Это точно не выбросы», - ссылается издание verstov.info на челябинского орнитолога Евгения Попова.
Специалист добавил, что в первые минуты оцепенения птиц можно спасти. По словам Попова, упавшего свиристеля, который не подает признаков жизни, нужно осторожно занести в теплое помещение, а, когда птица очнется, отпустить.
Видео: Наталья Корнилова / youtube.com
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 19.01.2017 г. В Кусе началась эпидемия птичьих болезней
- 24.11.2016 г. Житель Озерска купил за 41 тыс. рублей несуществующего африканского попугая
- 19.10.2016 г. Птицы улетели с Таганая в теплые края
- 12.10.2016 г. В Челябинской области впервые появились арасари
- 13.09.2016 г. Челябинская область будет продавать мясо птицы в КНР и Египет, чтобы избежать перенасыщения местного рынка