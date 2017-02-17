Фото с сайта vzakon.com

«Уралавтоприцеп» урегулировал спор с кредитором, который требовал банкротства завода. Речь идет о компании «Челябтехгаз», перед которой у предприятия была задолженность в 2,7 млн рублей. На сегодняшний день она погашена, сообщило руководство «Уралавтоприцепа».

Как уточнил генеральный директор Валерий Филатов, долг, для взыскания которого «Челябтехгаз» обратился в Арбитражный суд Челябинской области, образовался в связи с возникшими разночтениями по учету объемов газа, поставляемого заводу.

Ситуация на «Уралавтоприцепе» находится на контроле у властей региона с апреля 2016 года, когда работник предприятия сообщил во время прямой линии президенту Владимиру Путину о задержках зарплаты. Тогда губернатор Борис Дубровский поручил решить проблему в кратчайшие сроки. Руководство завода в тот же день погасило долги перед сотрудниками за февраль, а 25 апреля рассчиталось с коллективом за март.

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Все новости за 17.02.2017 г.»