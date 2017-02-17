- -9 ... -11 C°
- -14 ... -16 C°
- 57.1507р. + 0.3788
- 60.654р. + 0.6291
-
13.02.2017 г. | 16:40
-
13.02.2017 г. | 16:15
«Уралавтоприцеп» урегулировал спор с кредитором, который требовал банкротства завода
17.02.2017 г. 08:01
«Уралавтоприцеп» урегулировал спор с кредитором, который требовал банкротства завода. Речь идет о компании «Челябтехгаз», перед которой у предприятия была задолженность в 2,7 млн рублей. На сегодняшний день она погашена, сообщило руководство «Уралавтоприцепа».
Как уточнил генеральный директор Валерий Филатов, долг, для взыскания которого «Челябтехгаз» обратился в Арбитражный суд Челябинской области, образовался в связи с возникшими разночтениями по учету объемов газа, поставляемого заводу.
Ситуация на «Уралавтоприцепе» находится на контроле у властей региона с апреля 2016 года, когда работник предприятия сообщил во время прямой линии президенту Владимиру Путину о задержках зарплаты. Тогда губернатор Борис Дубровский поручил решить проблему в кратчайшие сроки. Руководство завода в тот же день погасило долги перед сотрудниками за февраль, а 25 апреля рассчиталось с коллективом за март.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 16.02.2017 г. Челябинский завод «Уралавтоприцеп» банкротят из-за долгов за газ
- 03.06.2016 г. Сотрудник «Уралавтоприцепа» после жалобы Путину остался без работы
- 29.04.2016 г. 1,3 млн рублей требуют взыскать с завода «Уралавтоприцеп» за ущерб природе
- 18.04.2016 г. Дубровский дал подчиненным неделю на разбор ситуации на «Уралавтоприцепе»
- 15.04.2016 г. На задерживающих зарплату предприятиях Челябинской области пройдет комплексная проверка