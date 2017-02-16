Фото с сайта severpost.ru

На Алом поле в Челябинске пройдет митинг памяти Бориса Немцова. Мероприятие состоится 26 февраля с 13 до 17 часов. Власти города разрешили организаторам собрать 400 человек.

Первая мемориальная акция состоялась в Челябинске 28 февраля 2015 года. Тогда горожане выходили на одиночные пикеты из-за запрета на несанкционированные митинги. В прошлом году переговоры с администрацией завершились скандалом. Организаторам вручили прокурорское предостережение. По словам члена регионального совета партии "Парнас" Вячеслава Кислицина, в 2017-м с согласованием не возникло никаких проблем. В некоторых регионах акцию запретили.

Борис Немцов был убит в столице 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По обвинению в убийстве на скамье подсудимых оказались пять человек — Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Шестой фигурант дела — Беслан Шаванов — погиб, подорвавшись на гранате во время задержания. Обвинение в организации покушения на оппозиционера было заочно предъявлено бойцу батальона «Север» Руслану Мухудинову. В ноябре 2016 года он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

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Все новости за 16.02.2017 г.»