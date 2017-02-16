В Челябинск возвращается смог. Дышать в режиме экономии жителям придется с 19:00 сегодняшнего дня до вечера пятницы. По данным Единой диспетчерской службы, в городе вновь дует слабый ветер неблагоприятного направления. Такие условия мешают рассеиванию густого химического тумана.

Это будут 19-е сутки в наступившем году, которые челябинцы проведут под знаком "черного неба". Максимальные концентрации загрязняющих веществ в эти дни в шесть раз превышали допустимые значения по оксиду углерода, в четыре раза - по диоксиду азота, в пять раз - по фториду водорода. Прокуратура инициировала проверки заводов, власти Челябинска предложили запретить большегрузам въезжать в город во время НМУ. Мэр Евгений Тефтелев посоветовал не выпускать воспитанников детских садов на дневные прогулки в эти дни.

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Все новости за 16.02.2017 г.»