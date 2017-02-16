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Миасская «Солнечная долина» вошла в топ-10 популярных российских курортов для февральских праздников
16.02.2017 г. 15:11
Миасская «Солнечная долина» вошла в топ-10 популярных российских курортов для февральских праздников. Список составил сервис поиска отелей RoomGuru.ru. За основу для создания рейтинга брали данные по брони отелей для проживания с 23 по 26 февраля 2017 года.
«Солнечная долина» заняла шестое место по популярности отдыха на горнолыжных курортах. Возглавили топ-10 сочинская «Красная Поляна», Домбай в Карачаево-Черкесии и Приэльбрусье. Также в списке Шерегеш в Кемеровской области, гора Соболиная в Иркутской, Белокуриха в Алтайском крае, Большой Вудъявр в Мурманской области, а также башкирское Абзаково.
Самая низкая стоимость проживания - в Байкальске. В среднем на одного человека в сутки нужно 2 тыс. рублей. Самый дорогой курорт - "Красная Поляна", там сутки обойдутся в 4,5 тыс. рублей. В «Солнечной долине» за 24 часа проживания берут 3 тыс. 100 рублей.
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