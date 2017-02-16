Фото с сайта www.drive2.ru

В Челябинске поймали серийного угонщика автомобилей. Преступления 21-летний парень совершал в период с декабря по февраль. В конце прошлого года в Курчатовском районе он похитил автомобиль Lada Granta, в январе на ЧМЗ угнал Datsun on-DO, а в феврале в Сосновском районе - еще один ВАЗ. Все транспортные средства он разбирал на запчасти. Готовые к продаже детали хранил на складе в Тракторозаводском районе.

Как рассказали в пресс-службе управления МВД по области, в помещении нашли все запчасти от одной из украденных машин. Угонщику предъявлено обвинение. Сейчас он находится в СИЗО. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 16.02.2017 г.»