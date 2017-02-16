Фото с сайта www.anapa.life

Спасателей подняли по тревоге из-за бомбы на ручке двери аптеки. Сообщение о взрывном устройстве, прикрепленном на входе в торговую точку в Карталах, поступило сегодня, 16 февраля. Через две минуты на место прибыла команда спасотряда. Еще спустя несколько минут подъехали бригады скорой, пожарные, сотрудники ФСБ и МВД. С двери аптеки сняли неизвестное устройство, погрузили в специальный ящик и увезли.

Только по возвращении на базу участники операции узнали, что это был муляж бомбы, сообщили в отделе по связям со СМИ областной поисково-спасательной службы.

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Все новости за 16.02.2017 г.»