Фото с сайта gubernator74.ru

Игорь Холманских пообещал, что до конца 2017 года «Гринфлайт» сдаст 10 зданий в «Академе». И еще 15 многоэтажек микрорайона будут возведены в 2018 году, заявил полномочный представитель президента на Урале и добавил, что его ведомство контролирует ситуацию с завершением строительства домов.

Всего на Урале сейчас более 6 тыс. проблемных дольщиков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Холманских. Около 5 тыс. из этого числа - клиенты «Гринфлайта». В 2016 году гендиректором компании стал глава магнитогорского треста «Магнитострой» Олег Лакницкий. Под его руководством возведение замороженных многоэтажек началось снова.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 16.02.2017 г.»