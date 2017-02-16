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Игорь Холманских пообещал, что до конца 2017 года «Гринфлайт» сдаст 10 зданий в «Академе»
16.02.2017 г. 14:58
Фото с сайта gubernator74.ru
Игорь Холманских пообещал, что до конца 2017 года «Гринфлайт» сдаст 10 зданий в «Академе». И еще 15 многоэтажек микрорайона будут возведены в 2018 году, заявил полномочный представитель президента на Урале и добавил, что его ведомство контролирует ситуацию с завершением строительства домов.
Всего на Урале сейчас более 6 тыс. проблемных дольщиков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Холманских. Около 5 тыс. из этого числа - клиенты «Гринфлайта». В 2016 году гендиректором компании стал глава магнитогорского треста «Магнитострой» Олег Лакницкий. Под его руководством возведение замороженных многоэтажек началось снова.
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