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В Челябинске всеми видами транспорта можно будет пользоваться по единому проездному
16.02.2017 г. 14:46
В Челябинске всеми видами транспорта можно будет пользоваться по единому проездному. Его запустят в тестовом режиме до конца марта, сообщила пресс-секретарь МУП «Челябавтотранс» Валентина Богомазова. По ее словам, точная дата запуска единого проездного пока не известна. В ближайшие полтора месяца в ходе тестирования будут изучаться технические нюансы функционирования новой системы. На первом этапе к ней подключат муниципальные автобусы, троллейбусы и трамваи. Потом планируется распространить действие единого проездного и на частные маршрутные такси, добавила Валентина Богомазова.
Пассажир, заплатив один раз, сможет в течение часа делать пересадки в общественном транспорте. Основой для нового проездного станут уже существующие в Челябинске транспортные карты.
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