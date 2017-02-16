- -17 ... -19 C°
- -17 ... -19 C°
- 56.7719р. - 0.9669
- 60.0249р. - 1.2706
-
13.02.2017 г. | 16:40
-
13.02.2017 г. | 16:15
Малолетний гонщик из Instagram смонтировал видео, чтобы набрать больше «лайков»
16.02.2017 г. 14:43
Малолетний гонщик из Instagram смонтировал видео, чтобы набрать больше «лайков». Об этом сотрудникам Госавтоинспекции заявил его отец, многократный чемпион СССР и России по мотокроссу. Мужчина рассказал, что кадры сделаны на автодроме закрытого комплекса спортивной школы в Металлургическом районе, директором которой он является. Мальчик, по свидетельствам отца, готовился к международным соревнованиям по семейным шоссейным гонкам в Голландии, где допускается участие подростков с 14 лет. В настоящее время подростку 15 лет. Он регулярно принимает участие в спортивных соревнованиях, имеет первый юношеский разряд по автомотоспорту. Обработку изначального видео и размещение его в соцсетях подросток объяснил желанием набрать побольше «лайков» среди сверстников.
Видео: Доступ – новости Челябинска / vk.com
Скандал в соцсетях разгорелся из-за публикации роликов, которые ученик элитной гимназии выкладывал в Instagram. На них заснято, как он якобы ездит за рулем автомобилей Mercedes, Audi и Lexus по проселочной дороге и улицам Челябинска. При этом спидометр показывает до 110 км/ч. К публикациям автор добавлял хэштег #ребенокзарулем.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 16.02.2017 г. Жительница Магнитогорска запрягла в свой Range Rover пони в знак протеста против автосалона
- 16.02.2017 г. Родителей 13-летнего гонщика на Lexus могут лишить прав
- 09.02.2017 г. Челябинск опередил российские города по востребованности автомобилей - малолитражников
- 09.02.2017 г. Продажи автомобилей в Челябинске в 2017 году останутся на уровне 2016-го
- 08.02.2017 г. Жительница Миасса пробила голову двухнедельной дочери, а через два месяца переломала ей кости