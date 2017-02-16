Фото с сайта belrynok.ru

Малолетний гонщик из Instagram смонтировал видео, чтобы набрать больше «лайков». Об этом сотрудникам Госавтоинспекции заявил его отец, многократный чемпион СССР и России по мотокроссу. Мужчина рассказал, что кадры сделаны на автодроме закрытого комплекса спортивной школы в Металлургическом районе, директором которой он является. Мальчик, по свидетельствам отца, готовился к международным соревнованиям по семейным шоссейным гонкам в Голландии, где допускается участие подростков с 14 лет. В настоящее время подростку 15 лет. Он регулярно принимает участие в спортивных соревнованиях, имеет первый юношеский разряд по автомотоспорту. Обработку изначального видео и размещение его в соцсетях подросток объяснил желанием набрать побольше «лайков» среди сверстников.

Видео: Доступ – новости Челябинска / vk.com

Скандал в соцсетях разгорелся из-за публикации роликов, которые ученик элитной гимназии выкладывал в Instagram. На них заснято, как он якобы ездит за рулем автомобилей Mercedes, Audi и Lexus по проселочной дороге и улицам Челябинска. При этом спидометр показывает до 110 км/ч. К публикациям автор добавлял хэштег #ребенокзарулем.

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