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Челябинский завод «Уралавтоприцеп» банкротят из-за долгов за газ
16.02.2017 г. 14:32
Челябинский завод «Уралавтоприцеп» банкротят из-за долгов за газ. Арбитражный суд области принял к производству заявление от компании «Челябтехгаз» о признании финансовой несостоятельности машиностроительного предприятия. Поставщик топлива требует с завода свыше 2 млн рублей. Как сообщает Znak.com, долг образовался в 2015 году, а в 2016-м ресурсная организация попросила выплатить деньги с процентами. Арбитраж удовлетворил требования компании. Если реестр кредиторов будет достаточно большим, «Уралавтоприцеп» признают банкротом. У предприятия есть также крупные долги за электроэнергию.
Всероссийскую известность завод получил в 2016 году, когда сотрудник предприятия во время прямой линии пожаловался Владимиру Путину на задержки зарплат.
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