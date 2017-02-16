Фото с сайта yakutsk.arbitr.ru

Челябинский завод «Уралавтоприцеп» банкротят из-за долгов за газ. Арбитражный суд области принял к производству заявление от компании «Челябтехгаз» о признании финансовой несостоятельности машиностроительного предприятия. Поставщик топлива требует с завода свыше 2 млн рублей. Как сообщает Znak.com, долг образовался в 2015 году, а в 2016-м ресурсная организация попросила выплатить деньги с процентами. Арбитраж удовлетворил требования компании. Если реестр кредиторов будет достаточно большим, «Уралавтоприцеп» признают банкротом. У предприятия есть также крупные долги за электроэнергию.

Всероссийскую известность завод получил в 2016 году, когда сотрудник предприятия во время прямой линии пожаловался Владимиру Путину на задержки зарплат.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 16.02.2017 г.»