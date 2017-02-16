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Фонд «Сколково» по франшизе откроет филиал в Челябинской области
16.02.2017 г. 14:30
Фонд «Сколково» по франшизе откроет филиал в Челябинской области. Об этом заявил старший вице-президент организации Василий Белов в ходе встречи с южноуральской делегацией. Во главе группы в инновационный центр прибыл губернатор Борис Дубровский.
«Бизнес Челябинской области хорошо представляет, что для эффективного развития свою стратегию необходимо выстраивать вокруг новых интеллектуальных продуктов», – подчеркнул Дубровский.
Губернатор напомнил, что региональные власти вышли с предложением об открытии в Челябинской области филиала «Сколково» и получили предварительное согласие председателя правительства Дмитрия Медведева. Вице-президент фонда Василий Белов сказал, что «Сколково» окажет содействие в вопросе открытия подразделения на Южном Урале. Сейчас соответствующий проект постановления правительства проходит процедуру согласования. Филиал будет работать по модели франшизы.
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