Фото с сайта Вести-Томск

СК проверяет факты жестоких нападений на фельдшеров скорой в Челябинске. Доследственные мероприятия правоохранительные органы инициировали после сообщений об инцидентах в местных СМИ. Первый случай произошел в воскресенье, 12 февраля. Бригада приехала на вызов в Металлургический район. Помощь требовалась ребенку с травмой грудной клетки, предположительно, его ударил отчим. Агрессивный пьяный мужчина стал угрожать двум женщинам-фельдшерам и пришедшей позднее матери пострадавшего. Когда медики попытались вывести из квартиры хозяйку и ребенка, глава семейства стал натравливать на них овчарку. Сбежать и вызвать полицию удалось, когда дебошир отвлекся.

На следующий день травм едва избежали двое мужчин из другой медбригады. Они приехали на вызов к челябинке, жаловавшейся на боль в груди. Ее сожитель стал оскорблять врачей и напал на одного из них с ножом, пытаясь ударить в спину. Коллегу спас напарник, который занимается единоборствами. По фактам публикаций СК начал доследственную проверку.

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Все новости за 16.02.2017 г.»