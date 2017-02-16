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13.02.2017 г. | 16:40
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13.02.2017 г. | 16:15
Избитый рейкой от лавки челябинец скончался в больнице
16.02.2017 г. 13:48
Избитый рейкой от лавки челябинец скончался в больнице. Мужчина тяжело пострадал 6 февраля в драке возле остановки на улице Энергетиков в Ленинском районе. Инцидент попал на кадры видеорегистратора. На записи видно, как один из участников конфликта берет в руки рейку от скамейки и наносит удары двум преследователям, намеренно метя в голову.
Выяснилось, что 40-летний обвиняемый выпивал с двумя знакомыми в подъезде. Там он обозвал одного из собутыльников, чем вызвал гнев приятелей. Они решили его проучить, а он пустился бежать. Когда понял, что скрыться не удастся, схватил палку и стал избивать мужчин. Оба тяжело пострадали. Один до сих пор находится в больнице, а другой от полученных травм скончался.
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