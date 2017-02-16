Фото с сайта московский-доктор.рф

40-летний мужчина в Челябинской области заразил школьницу ВИЧ. 14-летняя девочка и ее взрослый ухажер, житель Чебаркульского района, вступали в интимную связь неоднократно в период с ноября 2016 года по январь 2017-го. О случившемся стало известно сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних. Как сообщается, мужчина не рассказывал школьнице о том, что у него ВИЧ, а девочка вступала с ним в половой контакт добровольно.

Мужчине, который ранее был судим за кражи и побои, грозит 12 лет в колонии. Ему предстоит ответить перед законом по двум статьям «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Заражение ВИЧ-инфекцией». На время следствия педофила заключили под стражу.

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Все новости за 16.02.2017 г.»