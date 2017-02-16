Фото с сайта Пенза-пресс

Маньяк с ножом напал на двух девушек в подъездах на ЧТЗ. Это произошло вечером в среду, 15 февраля. Сначала неизвестный напал с ножом на 21-летнюю девушку в подъезде дома по улице Южноуральской. Еще одно нападение - на 14-летнюю школьницу - было совершено через некоторое время на улице Комарова. В обоих случаях преступника спугнули.

В полиции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об угрозе убийством. Правоохранители выясняют, действовал ли в обоих случаях один и тот же человек. Тем временем, челябинцы опасаются, что в Тракторозаводском районе появился маньяк.

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Все новости за 16.02.2017 г.»