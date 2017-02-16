Фото с сайта sledcom.ru

Жительница Магнитогорска убила пенсионерку ради кошелька и конфет. Теперь она предстанет перед судом. Убийство произошло в мае 2016 года. Тогда 43-летняя женщина распивала спиртное со своей 58-летней знакомой в ее квартире. Потом она взяла сумку, в которой находились кошелек без наличных денег и пластиковые карты, положила туда мобильный телефон пенсионерки, два пакета с печеньем и конфетами и направилась к выходу. Когда потерпевшая стала этому препятствовать, гостья схватила кухонный нож и набросилась на хозяйку. Она нанесла ей удары в грудную клетку и лицо, затем похитила обнаруженные у выхода из квартиры 68 рублей монетами и ушла. Пострадавшая скончалась на месте происшествия от потери крови. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд.

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Все новости за 16.02.2017 г.»