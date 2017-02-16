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«Челябэнергосбыт» будет «бомбить» южноуральцев SMS о долгах за свет
16.02.2017 г. 12:13
Фото с сайта vg-news.ru
«Челябэнергосбыт» будет «бомбить» южноуральцев SMS о долгах за свет. Массированную кампанию ресурсоснабжающая организация начала из-за критического объема долгов, накопленных населением. На данный момент сумма задержанных платежей достигла 1,6 млрд рублей. SMS-рассылку в «Челябэнергосбыте» считают полезной для жителей области инициативой, поскольку напоминание поможет людям быстрее рассчитаться по долгам и избежать начисления пени. Если сумма, указанная в сообщении, покажется получателю завышенной, он может обратиться за разъяснениями в ближайший офис «Челябэнергосбыта», уточнили в компании.
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