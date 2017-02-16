Челябинск
- -17 ... -19 C°
- -17 ... -19 C°
- 56.7719р. - 0.9669
- 60.0249р. - 1.2706
Нескучное право
-
13.02.2017 г. | 16:40
-
13.02.2017 г. | 16:15
Топ-5 новостей Челябинска
Никас Сафронов напишет портрет Бориса Дубровского
16.02.2017 г. 12:11
Фото: Вячеслав Шишкоедов / gubernator74.ru
Никас Сафронов напишет портрет Бориса Дубровского. На открытии выставки в музее искусств губернатор познакомился с известным художником и выразил одобрение его работ. В свою очередь Сафронов сказал, что пушкинский герой Дубровский - его любимый персонаж, и он с радостью написал бы портрет главы региона. Также московский живописец презентовал губернатору портрет Владимира Путина. Он сделал это со словами: "Президент — наше все, и он достоин того, чтобы его увековечивали скульпторы и художники". Выставка в музее изобразительных искусств открыта для посетителей с 16 февраля до 2 апреля.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 12.09.2016 г. Челябинская филармония сегодня открывает 80-й сезон
- 11.03.2016 г. Картины известного французского экспрессиониста привезли в Челябинск
- 13.01.2016 г. Виртуальный концертный зал откроют в Челябинске
- 14.12.2015 г. Двухметровую Эйфелеву башню из шоколада привезли в Челябинск
- 08.12.2015 г. Старейший мим в мире Адам Дариус выступит в Челябинске