Фото: Вячеслав Шишкоедов / gubernator74.ru

Никас Сафронов напишет портрет Бориса Дубровского. На открытии выставки в музее искусств губернатор познакомился с известным художником и выразил одобрение его работ. В свою очередь Сафронов сказал, что пушкинский герой Дубровский - его любимый персонаж, и он с радостью написал бы портрет главы региона. Также московский живописец презентовал губернатору портрет Владимира Путина. Он сделал это со словами: "Президент — наше все, и он достоин того, чтобы его увековечивали скульпторы и художники". Выставка в музее изобразительных искусств открыта для посетителей с 16 февраля до 2 апреля.

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