Фото с сайта www.verstov.info

Жительница Магнитогорска запрягла в свой Range Rover пони в знак протеста против автосалона. Наталья Шагивалиева устроила войну с дилером элитных иномарок после того, как компания отказалась бесплатно ремонтировать ее машину. Женщина приобрела автомобиль в компании «Апекс», и после 37 тыс. километров пробега двигатель вышел из строя. Гарантийный срок на момент поломки уже истек, и автоледи выставили счет за ремонт в размере 800 тыс. рублей.

Фото с сайта www.verstov.info

Клиентка заказала независимую экспертизу. Оказалось, что причиной стало то, что в моторе во время техобслуживания ни разу не меняли масло. Женщина подала на дилера в суд и устроила кампанию «черного пиара» в отношении магазина. Она оплатила размещение в городе нескольких баннеров с едкой антирекламой салона, а потом устроила флешмоб у торговой точки. Клиентка прикрепила к машине пучки соломы, заменила номерные знаки на «666 В АД 13», а название марки на шильдиках на «Lajover» и «Vedrover». В стоящую машину запрягли пони в бантиках, сообщат verstov.info. Журналистам женщина заявила, что хотела использовать ослов, но найти их в Магнитогорске не удалось. Акция продолжалась несколько часов.

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Все новости за 16.02.2017 г.»