Фото с сайта www.mchs.gov.ru

Жительница Челябинска погибла во время пожара в 10-этажке на улице Сулимова. 44-летняя хозяйка квартиры на девятом этаже получила ожоги 90% тела. Погибшую нашли прибывшие на место пожарные. Они вскрыли дверь в квартиру и в одной из комнат увидели тело. Женщина погибла от отравления продуктами горения. Соседи не пострадали, они самостоятельно покинули квартиры, когда начался пожар.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Точные обстоятельства станут известны через несколько недель, после завершения экспертизы, уточнили в городской службе спасения.

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Все новости за 16.02.2017 г.»