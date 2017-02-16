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Жительница Челябинска погибла во время пожара в 10-этажке на улице Сулимова
16.02.2017 г. 11:47
Фото с сайта www.mchs.gov.ru
Жительница Челябинска погибла во время пожара в 10-этажке на улице Сулимова. 44-летняя хозяйка квартиры на девятом этаже получила ожоги 90% тела. Погибшую нашли прибывшие на место пожарные. Они вскрыли дверь в квартиру и в одной из комнат увидели тело. Женщина погибла от отравления продуктами горения. Соседи не пострадали, они самостоятельно покинули квартиры, когда начался пожар.
По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Точные обстоятельства станут известны через несколько недель, после завершения экспертизы, уточнили в городской службе спасения.
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