Фото с сайта rk.karelia.ru

Во вторник в Челябинске потеплеет до +1. С воскресенья, 19 февраля, синоптики гидрометцентра России прогнозируют повышение температуры до нуля градусов в светлое время суток. К среде, 22 февраля, потеплеет уже до трех градусов выше нуля. При этом будет облачно, высока вероятность осадков в виде снега с дождем. По данным синоптиков, потепление продолжится до конца следующей рабочей недели, а в выходные снова подморозит.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 16.02.2017 г.»