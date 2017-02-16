Челябинск
- -7 ... -9 C°
- -13 ... -15 C°
- 56.7719р. - 0.9669
- 60.0249р. - 1.2706
Нескучное право
-
13.02.2017 г. | 16:40
-
13.02.2017 г. | 16:15
Топ-5 новостей Челябинска
Во вторник в Челябинске потеплеет до +1
16.02.2017 г. 11:41
Фото с сайта rk.karelia.ru
Во вторник в Челябинске потеплеет до +1. С воскресенья, 19 февраля, синоптики гидрометцентра России прогнозируют повышение температуры до нуля градусов в светлое время суток. К среде, 22 февраля, потеплеет уже до трех градусов выше нуля. При этом будет облачно, высока вероятность осадков в виде снега с дождем. По данным синоптиков, потепление продолжится до конца следующей рабочей недели, а в выходные снова подморозит.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 10.02.2017 г. В Челябинске из-за холодов отменили занятия для учеников начальных классов
- 09.02.2017 г. Морозы в Челябинской области не отступят в ближайшие выходные
- 09.02.2017 г. Латвийского дальнобойщика и еще восемь замерзавших водителей спасли в Челябинской области прошлой ночью
- 09.02.2017 г. Из-за морозов челябинские школьники снова останутся дома
- 08.02.2017 г. Из-за морозов в Челябинске отменили проведение «Лыжни России» 11 февраля