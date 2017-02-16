Фото с сайта mediazavod.ru

В Златоусте стартуют выборы главы. Сегодня, 16 февраля, местные депутаты объявят конкурс среди претендентов на кресло мэра. С момента, когда информация о начале предвыборной гонки появится в газете «Златоустовский рабочий», у желающих будет месяц, чтобы подать документы в конкурсную комиссию. В конце марта-начале апреля состоится заседание, на котором народные избранники голосованием выберут нового главу.

Действующий мэр Вячеслав Жилин был избран народным голосованием в 2012 году. Тогда он набрал 47%. После реформы МСУ горожане лишились права избирать руководителя администрации. Эту привилегию делегировали депутатам.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 16.02.2017 г.»