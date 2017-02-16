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Авиакомпания Royal Flight намерена открыть прямое сообщение между Челябинском и Барселоной
16.02.2017 г. 11:24
Фото с сайта global-travel.by
Авиакомпания Royal Flight намерена открыть прямое сообщение между Челябинском и Барселоной. Разрешение на полеты выдала Росавиация. Первый самолет в Испанию сможет отправиться 23 марта. Допуск действует до 28 октября. Планируется, что рейс будут осуществлять два раза в неделю. Помимо Челябинска, в Барселону авиакомпания сможет летать еще из 16 городов России. Среди них: Екатеринбург, Пермь, Уфа, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, сообщает "Коммерсантъ".
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