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Родителей 13-летнего гонщика на Lexus могут лишить прав
16.02.2017 г. 10:48
Родителей 13-летнего гонщика на Lexus могут лишить прав. Из-за скандала, разрозившегося в соцсетях, челябинская ГИБДД начала проверку. Поводом послужили видео, которые ученик элитной гимназии выложил на своей странице в Instagram. На них заснято, как он ездит за рулем автомобилей Mercedes, Audi и Lexus по проселочной дороге и улицам Челябинска. При этом спидометр показывает до 110 км/ч. СМИ стало известно, что машины принадлежат отцу мальчика, известному мотогонщику. К публикациям автор добавлял хэштег #ребенокзарулем.
Видео: Доступ – новости Челябинска / vk.com
За обновлениями подростка в соцсети следят более 20 тыс. человек. Многие комментаторы с одобрением высказывались по поводу действий школьника. Правда, судя по профилям, большинство из них - его ровесники. Знали ли родители о поездках сына, неизвестно. Если окажется, что они были в курсе, взрослым грозит штраф либо лишение прав на управление автомобилем. Если мальчик брал машины без спроса, его действия будут квалифицированы как кража имущества.
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