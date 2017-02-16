- -7 ... -9 C°
- -13 ... -15 C°
- 56.7719р. - 0.9669
- 60.0249р. - 1.2706
-
13.02.2017 г. | 16:40
-
13.02.2017 г. | 16:15
За 10 лет материнский капитал получили 208 тыс. южноуральских семей
16.02.2017 г. 08:52
За 10 лет материнский капитал получили 208 тыс. южноуральских семей. Из них более половины родителей уже полностью использовали средства на улучшение жилищных условий, пенсию матери или образование ребенка. С прошлого года введена еще одна статья возможных расходов - адаптация детей-инвалидов.
Самый популярный вид использования материнского капитала - погашение ипотеки. 118 тыс. семей направили деньги на эти цели. Еще 27 тыс. - улучшили жилищные условия без привлечения банковских займов. На обучение детей территориальные органы Пенсионного фонда Челябинской области приняли 5 тыс. заявлений. 106 женщин решили направить средства на свою накопительную пенсию.
Программа материнского капитала в России действует до 31 декабря 2018 года.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 12.10.2016 г. Почти 4 тыс. семей из Челябинской области обратились за единовременными выплатами из маткапитала
- 08.09.2016 г. Улучшить жилищные условия с помощью материнского капитала в Челябинске получится только на ЧМЗ
- 04.08.2016 г. Почти 300 семей на Южном Урале получили региональный материнский капитал в 2016 году
- 18.05.2016 г. По материнским сертификатам в Челябинской области выплатили 2,7 млрд рублей
- 30.03.2016 г. У челябинцев остались сутки чтобы получить 20 тыс. рублей от государства