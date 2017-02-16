Фото с сайта vdmst.ru

За 10 лет материнский капитал получили 208 тыс. южноуральских семей. Из них более половины родителей уже полностью использовали средства на улучшение жилищных условий, пенсию матери или образование ребенка. С прошлого года введена еще одна статья возможных расходов - адаптация детей-инвалидов.

Самый популярный вид использования материнского капитала - погашение ипотеки. 118 тыс. семей направили деньги на эти цели. Еще 27 тыс. - улучшили жилищные условия без привлечения банковских займов. На обучение детей территориальные органы Пенсионного фонда Челябинской области приняли 5 тыс. заявлений. 106 женщин решили направить средства на свою накопительную пенсию.

Программа материнского капитала в России действует до 31 декабря 2018 года.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 16.02.2017 г.»