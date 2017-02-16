Фото с сайта saroblnews.ru

Каждый второй челябинец недоволен работой общественного транспорта. Востребованность трамваев, троллейбусов и автобусов измерили социологи челябинского филиала Президенской академии. По результатам опроса выяснилось, что почти 50% респондентов неудовлетворены качеством транспортного обслуживания. Тех, кого работа перевозчиков в целом устраивает, оказалось почти столько же - 48,7%. 1,5% выбрали вариант «затрудняюсь ответить».

Эксперты также провели опрос о работе отдельных видов транспорта. Наиболее исправно, по мнению челябинцев, функционирует городской трамвай. Так ответили почти 60% тех, кто регулярно им пользуется. За трамваем по степени убывания качества обслуживания разместили маршрутное такси и троллейбус. Их работа устраивает по 52% пользователей. У автобуса сторонников оказалось меньше всего - 25% удовлетворенных против 70% недовольных.

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Все новости за 16.02.2017 г.»