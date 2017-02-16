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13.02.2017 г. | 16:40
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13.02.2017 г. | 16:15
Врачей скорой помощи пациенты травили собакой и угрожали ножом
16.02.2017 г. 08:44
Врачей скорой помощи пациенты травили собакой и угрожали ножом. За два дня челябинские медики дважды оказывались в опасных для жизни ситуациях. Первый случай произошел в воскресенье, 12 февраля. Бригада приехала на вызов в Металлургический район. Помощь требовалась ребенку с травмой грудной клетки, предположительно, его ударил отчим. Агресивный пьяный мужчина стал угрожать двум женщинам-фельдшерам и пришедшей позднее матери пострадавшего. Когда медики попытались вывести из квартиры хозяйку и ребенка, глава семейства стал натравливать на них овчарку. Сбежать и вызвать полицию удалось, когда дебошир отвлекся.
Второй инцидент произошел в понедельник, 13 февраля. На этот раз в бригаде было двое мужчин. Они приехали на вызов к челябинке, жаловавшейся на боль в груди. Ее сожитель стал оскорблять врачей и напал на одного из них с ножом, пытаясь ударить в спину. Коллегу спас напарник, который занимается единоборствами.
Как сообщили в горздраве, с начала 2017 года произошло уже три нападения на врачей скорой помощи и зафиксировано шесть фактов угроз.
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