Андрей Комаров, фото с сайта www.gazprom.ru

В Москве арестован сотрудник МВД за превышение полномочий в деле владельца ЧТПЗ Андрея Комарова. Басманный суд заключил под стражу на два месяца работника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергея Астафурова. Как передает ТАСС, он участвовал в оперативной разработке Комарова и фальсифицировал материалы. Астафуров в суде отрицал вину и попросил вместо реального ареста отправить его под домашний. Однако следователь потребовал взять сотрудника МВД под стражу.

"Астафуров обвиняется в совершении тяжкого преступления, он не признал вину и обладает связями в правоохранительных органах, что может позволить ему оказать давление на следствие", - сказал следователь.

Владельца ЧТПЗ Андрея Комарова задержали в 2014 году. Его обвинили в коммерческом подкупе чиновника ФГУП "Промресурс", вместе с ним был задержан и адвокат Александр Шибанов, который также входит в совет директоров ЧТПЗ. Против Комарова и Шибанова было возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе. В 2016 году дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Астафурову инкриминируют превышение полномочий с причинением тяжких последствий.

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