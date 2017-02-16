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Два полка ДПС будут отлавливать пьяных водителей в Челябинске
16.02.2017 г. 08:07
Фото с сайта kaluga24.tv
Два полка ДПС будут отлавливать пьяных водителей в Челябинске. В пятницу, 17 февраля, в городе пройдет рейд по выявлению нетрезвых автомобилистов. Это делается в целях профилактики ДТП с их участием.
Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД, с начала 2017 года на дорогах области поймали более 2 тыс. пьяных нарушителей, они спровоцировали 21 аварию. По вине нетрезвых южноуральцев за полтора месяца погибли четыре человека, 26 получили ранения. Даже жесткие санкции, такие как лишение прав на два года и штраф до 30 тыс. рублей, не заставляют людей отказаться от спиртного во время вождения, отмечают полицейские.
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