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Студенты сдадут кровь для девушек, пострадавших в аварии на остановке у ЮУрГУ
16.02.2017 г. 08:05
Студенты сдадут кровь для девушек, пострадавших в аварии на остановке у ЮУрГУ. Донорская акция состоится в Южно-Уральском госуниверситете в пятницу, 17 февраля.
Авария случилась в понедельник, 13 января, возле остановки общественного транспорта напротив главного корпуса вуза. На проезжей части столкнулись Mercedes Benz и Lexus, японскую иномарку вынесло в толпу пешеходов, ожидавших маршрутку. Тяжелые травмы получили четыре девушки в возрасте от 19 до 21 года. Их увезли в разные больницы.
По инициативе ректората пострадавшие в аварии получат материальные компенсации. В вузе также проведут акцию по добровольной сдаче крови. Она пройдет в пятницу, 17 февраля, в спортивном корпусе по адресу ул. С.Кривой, 60 с 9:00 до 12:00. Принять участие в акции могут преподаватели, студенты и неравнодушные южноуральцы, говорится на сайте областного минздрава.
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