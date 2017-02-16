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Каждая десятая партия ввезенных в Челябинскую область продуктов не соответствует нормативам качества. В 2016 году Россельхознадзор взял для лабораторных исследований 703 пробы пищевой продукции. 77 из них признали несоответствующими требованиям безопасности.

Чаще всего ветеринарно-санитарные правила нарушали те, кто продавал продукцию животного происхождения в местах несанкционированной торговли, сообщил глава южноуральского минсельхоза Сергей Сушков. Он добавил, что профилактические рейды с правоохранительными органами в регионе продолжатся. Губернатор Борис Дубровский поручил активнее привлекать южноуральцев и общественные организации к проведению проверок, более тщательно работать с обращениями граждан, недовольных качеством продуктов питания в розничных сетях.

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Все новости за 16.02.2017 г.»