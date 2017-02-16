- -7 ... -9 C°
- -13 ... -15 C°
- 56.7719р. - 0.9669
- 60.0249р. - 1.2706
-
13.02.2017 г. | 16:40
-
13.02.2017 г. | 16:15
Каждая десятая партия ввезенных в Челябинскую область продуктов не соответствует нормативам качества
16.02.2017 г. 07:56
Каждая десятая партия ввезенных в Челябинскую область продуктов не соответствует нормативам качества. В 2016 году Россельхознадзор взял для лабораторных исследований 703 пробы пищевой продукции. 77 из них признали несоответствующими требованиям безопасности.
Чаще всего ветеринарно-санитарные правила нарушали те, кто продавал продукцию животного происхождения в местах несанкционированной торговли, сообщил глава южноуральского минсельхоза Сергей Сушков. Он добавил, что профилактические рейды с правоохранительными органами в регионе продолжатся. Губернатор Борис Дубровский поручил активнее привлекать южноуральцев и общественные организации к проведению проверок, более тщательно работать с обращениями граждан, недовольных качеством продуктов питания в розничных сетях.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram