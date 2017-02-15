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Семье погибшего под колесами КамАЗа срочника из Челябинска выплатили около 5 млн рублей. Родственники Германа Куропаткина получили деньги по страховке. Трагедия с военнослужащим мотострелковой бригады произошла на полигоне Кяхта в Бурятии в сентябре 2016 года. По данным гарнизона, Куропаткин уснул во время суточного наряда, и на голову лежащего на земле человека наехал КамАЗ. Срочник погиб на месте.

Расследование инцидента проходило под контролем уполномоченных по правам человека в Челябинской области и Бурятии. Проведение автотехнической экспертизы показало, что водитель КамАЗа «не имел технической возможности избежать наезда на погибшего».

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Все новости за 15.02.2017 г.»