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Для оплаты ипотеки в Челябинской области достаточно семейного бюджета в 47 тыс. рублей
15.02.2017 г. 15:43
Для оплаты ипотеки в Челябинской области достаточно семейного бюджета в 47 тыс. рублей. С таким ежемесячным доходом южноуральцы могут рассчитываться с кредитом, при этом не слишком ограничивая себя в привычных тратах, считают аналитики Национального бюро кредитных историй. За последние два года необходимая сумма снизилась на 3 тыс. рублей. Это значит, что брать крупные займы теперь могут менее обеспеченные слои населения.
Размер "комфортного" для южноуральских ипотечников дохода в 1,5 раза меньше, чем в среднем по стране. В большей части регионов он установился на уровне 73 тыс. рублей. За два года уровень доступности кредитования повысился в 50 регионах. Лучше всего ситуация обстоит в Чукотском автономном округе (-21,2%), Астраханской (-15,4%) и Воронежской (-14,7%) областях. Менее доступной ипотека стала в Калмыкии (+29,8%), Дагестане (+21,8%) и Северной Осетии (+21,4%).
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