Фото с сайта gubernator74.ru

Станция метро «Торговый центр» может обрушиться, если не вложить в нее 1,5 млрд рублей. Об этом заявил депутат Госдумы Валерий Гартунг. Несколько дней назад он поднял данный вопрос на встрече с губернатором Борисом Дубровским. По словам Гартунга, проблема с участком метро в центре города возникла после прекращения федерального финансирования проекта. Ранее на месте станции была произведена выемка огромного объема грунта. Образовались пустоты, которые должным образом не укреплены, сказал депутат.

"С течением времени нагрузка от грунтов, которые находятся выше этой станции, может привести к разрушению конструкции и к попаданию подземных вод в метро и фактически разрушению всего комплекса, что может привести к катастрофическим последствиям для всего центра Челябинска. Пока сроков никаких нет, с губернатором обсудили эту тему. Наверное, он уже дал поручение, наверное, сейчас будет готовиться обращение в правительство. Как только оно появится, мы постараемся в Госдуме сформировать какую-то позицию для того, чтобы обратиться в правительство России за дополнительными средствами", - прокомментировал Валерий Гартунг.

Чтобы избежать опасной ситуации, нужно завершить работы в ближайшие полтора года, добавил Валерий Гартунг. И сейчас, по его мнению, подходящее время просить денег у правительства России. Дело в том, что на весну намечено очередное внесение изменений в федеральный бюджет. Оно связано с тем, что ожидаются поступления дополнительных доходов, ведь баррель нефти стоит на 15 долларов больше, чем рассчитывалось при формировании бюджета ранее. На часть этих дополнительных доходов Челябинская область и может претендовать с тем, чтобы продолжить работы по метрострою. Речь идет о 1,5 млрд рублей.

Между тем власти региона сегодня опровергли информацию о том, что своды метро могут обрушиться. "На текущий момент, несмотря на заявления, прозвучавшие в некоторых СМИ, ситуация не чрезвычайная, а управляемая. Что касается рисков, то на техногенных объектах они есть всегда", - прокомментировал руководитель пресс-службы губернатора Дмитрий Федечкин.

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Все новости за 15.02.2017 г.»