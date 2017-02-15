Фото: chelyabinsk.er.ru

Михаил Юревич заявил, что намерен вернуться в Россию ближе к лету. А сейчас находится на лечении в Израиле, гражданство этой страны получать не планирует, также не будет оформлять вид на жительство в Великобритании. Об этом бывший губернатор Челябинской области заявил Znak.com.

О том, что Михаил Юревич вынужден был покинуть Израиль из-за проблем с получением гражданства, ранее изданию сообщил источник в бизнес-кругах. Сам же бывший глава региона заявил, что не уезжал оттуда в Лондон. «В Лондоне я в последний раз был больше 10 лет назад, весной 2006 года, сейчас я нахожусь в Израиле. И получать тут гражданства пока не планирую», — прокомментировал информацию Юревич.

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