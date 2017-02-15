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Власти Челябинска планируют в ближайшее время построить третью очередь развязки Труда-Братьев Кашириных. Речь идет об отрезке от Кирова до улицы Российской с выходом на Бажова и в направлении аэропорта. Предварительная стоимость нового участка протяженностью 1 км составляет порядка 1,25 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Владимира Алейникова.

Работы пройдут в рамках утвержденного в декабре 2016 года проекта планировки исторического центра города. Документ включает также выравнивание и укрепление береговой линии реки Миасс, обустройство эспланады и сквера искусств площадью до двух гектаров, а также водоохранные и экологические мероприятия. Берег планируют отсыпать дробленым камнем. Эксперты полагают, что это поможет вытеснить со дна загрязнивший реку ил.

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Все новости за 15.02.2017 г.»