Фото с сайта www.chel.fas.gov.ru

Фирма «Удобные деньги» напечатала рекламу кредитов на календаре с молитвой «Отче наш». Челябинское УФАС инициировало опрос пользователей рунета, чтобы определить, не оскорбляет ли православных христиан креативный подход микрофинансовой организации. Как отмечают в ведомстве, закон о рекламе запрещает коммерсантам использовать для продвижения товаров и услуг бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, а также религиозные символы, объекты культурного наследия народов России и мира. Между тем компания «Удобные деньги» на лицевой стороне карманного календаря со своим логотипом и слоганом «Нужны наличные?» разместила икону Спас Нерукотворный и текст самой известной христианской молитвы.

Фото с сайта www.chel.fas.gov.ru

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Все новости за 15.02.2017 г.»