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Детский сад на ЧМЗ выплатит семье ошпаренного супом ребенка 135 тыс. рублей
15.02.2017 г. 14:30
Фото с сайта www.tvcook.ru
Детский сад на ЧМЗ выплатит семье ошпаренного супом ребенка 135 тыс. рублей. Такое решение вынес суд. Все произошло в дошкольном учреждении №433 в ноябре 2016 года. 5-летний мальчик выбежал из группы в коридор и врезался в нянечку, которая несла кастрюлю с горячим супом. Все содержимое опрокинулось на ребенка. Он получил ожоги первой и второй степени.
В отношении сотрудников детсада возбудили уголовное дело. Их обвиняют в ненадлежащем оказании услуг. Мать мальчика требовала в суде взыскать с учреждения в качестве компенсации морального вреда 650 тыс. рублей. Суд уменьшил эту сумму и постановил выплатить 135 тыс. рублей.
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