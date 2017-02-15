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Челябинск отмечает четвертый неофициальный день рождения. Жители города, пережившего падение метеорита, вспоминают события и ощущения в первые минуты после инцидента. 15 февраля 2013 года корреспондент «Челябинского эха» одним из первых получил комментарии челябинцев, переживших мощный взрыв болида на высоте около 20 км над городом. В момент падения метеорита журналист находился на пресс-конференции руководства крупного банка, и характерный грохот многие приняли за последствия взрыва бомбы или падения самолета. Однако на улице очевидцы инцидента сразу озвучили версию падения метеорита:

- Мы в машине ехали и увидели вспышку, как вокруг все стало светло. Сперва как днем, потом яркий белый свет. Потом все погасло. Приехали на место, только я дверь открыл выйти, и тут как раз звук дошел. Разве что метеорит. Даже предположить тяжело.

- Сначала думали, что фейерверк, а потом смотрим - такой след, как будто ракета. Потом, где-то через пару минут, такой взрыв! Окно вылетело в здании. Чай, хлеб - все, в общем, полетело.

- Я ехал в машине на площади. Вдруг площадь внезапно осветилась ярким-ярким светом. Нестандартным светом таким, необычным. Буквально три-четыре секунды. Затем появилась вот эта полоса. А когда уже сюда подъехал, раздался взрыв.

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